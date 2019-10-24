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Запорожский митрополит Украинской Православной Церкви правел параллель библейской истории с современностью и рассказал, что Вавилонскую башню Бог не сразу разрушил, давая возможность ее строителям какое-то время надеяться на свою победу.

Фото: akzent.zp.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал Запорожский и Мелитопольский митрополит Лука в своем Телеграм-канале.

«Это только кажется, что Бог спит и не видит того, что происходит в нашей жизни. Он все знает, но не вмешивается, давая нам возможность возмужать в вере и приобрести мужество и опытность в духовных бранях. Бог видит все: бурю, в которую попала наша Матерь-Церковь; бунтовщиков, которые подняли в ней восстание; людей, которые всеми силами хотят посадить корабль Церкви на мель или пустить его на дно. Это только кажется, что Христос уснул. На самом деле, в Его руках все стихии этого мира», - написал Запорожский митрополит.

Он отметил, что во времена испытаний людям «кажется, что […] Ему (Богу – ред.) нет дела до того, что мы погибаем, тонем, идем на дно. В такое время испытаний мы бежим к Богу, кричим Ему, начинаем истово молиться, делаем все возможное, чтобы Его разбудить. И Господь укрощает бурю, но делает это с упреком […] Неужели тот, кто находится возле Бога и полностью доверяет Ему может погибнуть».

Владыка Лука призвал верующих брать пример с Богородицы.

«Промысл Божий в свое время все расставит по местам. От нас же требуется вера и верность Богу, даже до смерти. И если все в стыде и страхе разбегутся, если весь мир ополчится на нашу Церковь и будет распинать Ее, нам нужно вести себя так, как вела себя Пресвятая Богородица у Креста Господня, оставаясь с Ним до конца!», - подчеркнул архиерей.
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