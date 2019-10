Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с госсекретарем США Майком Помпео нарушении религиозных свобод в ОРДЛО и аннексированном Крыму.

Об этом он написал в Twitter.

«Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них – позорная ситуация со свободой вероисповедания на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в поддержке суверенитета Украины», - отметил Епифаний.

Pleasure meeting Metropolitan Epiphaniy of the Orthodox Church of Ukraine today. Your defense of #religiousfreedom for all Ukrainians is commendable, and I'm glad to see you were honored with the Athenagoras Human Rights Award for it. Congratulations - well deserved! pic.twitter.com/Yi2ZQChwW1