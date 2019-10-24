Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с госсекретарем США Майком Помпео нарушении религиозных свобод в ОРДЛО и аннексированном Крыму.
Об этом он написал в Twitter.
Зустрівся з Держсекретарем США @SecPompeo. Обговорили виклики, з якими стикається ПЦУ. Серед них – ганебна ситуація зі свободою віросповідання на окупованому Донбасі і в анексованому Криму. Сподіваюсь, Вашингтон і надалі залишатиметься незламним у підтримці суверенітету України. pic.twitter.com/Kdl4Al7iVp— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 23. října 2019
«Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них – позорная ситуация со свободой вероисповедания на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в поддержке суверенитета Украины», - отметил Епифаний.
Pleasure meeting Metropolitan Epiphaniy of the Orthodox Church of Ukraine today. Your defense of #religiousfreedom for all Ukrainians is commendable, and I'm glad to see you were honored with the Athenagoras Human Rights Award for it. Congratulations - well deserved! pic.twitter.com/Yi2ZQChwW1— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 23. října 2019
Помпео отметил, что защита свободы вероисповедания для всех украинцев со стороны Епифания заслуживает похвалы, и поздравил митрополита с получением награды «Athenagoras Human Rights Award».
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