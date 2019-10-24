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Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с госсекретарем США Майком Помпео нарушении религиозных свобод в ОРДЛО и аннексированном Крыму.

Об этом он написал в Twitter.  

 


 

 

«Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них – позорная ситуация со свободой вероисповедания на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в поддержке суверенитета Украины», - отметил Епифаний.

 


 

 

Помпео отметил, что защита свободы вероисповедания для всех украинцев со стороны Епифания заслуживает похвалы, и поздравил митрополита с получением награды «Athenagoras Human Rights Award».
ForUm

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