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На проспекте Отрадном в Киеве в открытое окно на четвертом этаже школы выпрыгнула ученица 7-го класса, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Прыжок в открытое окно на четвертом этаже 12-летняя девушка сделала на перемене. С многочисленными забойными ранами и переломами она была доставлена ​​в больничное учреждение.

Полицейские пообщались с педагогами и школьниками и выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла для проветривания окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила портфель и с разгона выпрыгнула в открытое окно.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины поведения ученицы и обстоятельства, при которых произошло событие.
ForUm

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