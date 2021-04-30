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В Киеве мужчина в рясе, который вчера разгуливал по Подолу, не только толкнул, но и ударил девушку. После этого на место происшествия вызвали наряд полиции.

Об этом сайту «Сегодня» сообщил спикер патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

«Поступил вызов, что, якобы, этот мужчина ударил девушку. Приехала полиция, но в итоге на нарушителя никто не стал писать заявления. На него все же был составлен протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде», - сказал он.

По словам копа, информация о том, что нарушитель в рясе - это священник, не подтвердилась.

При этом на вопрос, где он взял рясу и крест - в полиции пока не смогли ответить. Не подтвердили принадлежность к духовенству и опрошенные представители Церквей и конфессий. По неофициальной информации, мужчину и ранее видели навеселе на Подоле.

Напомним, 23 апреля на Подоле был выглядевший выпившим мужчина в облачении священника. Прохожим он показывал неприличные жесты.
ForUm

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