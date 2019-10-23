Паломнические поездки в епархии Элладской Православной Церкви, управляемые архиереями, которые вступившими в молитвенное и евхаристическое общение с Православной Церковью Украины, не благословляются.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Столичный благовестник», об этом рассказал архиепископ Боярский Феодосий.

«Согласно недавнему решению Священного Синода, прекращается "молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ". А также не благословляется совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. Список этих архиереев и епархий будет составлен и обнародован. Очень мудрое и взвешенное решение Священного Синода», – подчеркнул архиерей.

По его словам, необходимо понимать, что «прекращение евхаристического общения является дисциплинарной мерой и ни в коей мере не говорит об отсутствии благодати в таинствах, совершаемых означенными архиереями и в их епархиях. Говорю об этом особо, так как в последнее время в среде православных развернулась широкая дискуссия о том, действует ли благодать в таинствах, совершаемых иерархами, признающими ПЦУ, и как можно "заразиться" расколом: послужив ли с Патриархом Варфоломеем, либо помолившись на службе, где поминался С. Думенко (Епифаний)».

Он объяснил: «Это совсем не так работает. Согласно многовековой традиции и практике Православной Церкви, духу канонических правил и прецедентам церковной истории, – заслуживать канонического наказания и подвергнуться ему – это не одно и то же. До тех пор, пока клирик не подвергся лишению сана, а лишь заслуживает его, таинства, им совершаемые, считаются действительными.

Даже если он греховно дерзает их совершать, будучи под запретом (но пока не лишен сана!). Для этого и существует каноническое извержение из сана, которое полагает окончательный предел священнодействиям такого человека. Поэтому и Патриарх Варфоломей, не говоря уже о сослужащих с ним иерархах и клириках, не лишился благодати совершаемых им таинств, даже сослужа с мирянином Сергеем Думенко (Епифанием). Хотя тяжко согрешает этим и, безусловно, подлежит Церковному суду. Но суда пока не было».

Поэтому, как подчеркнул владыка, разрыв евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в целом и с рядом иерархов Элладской Церкви «являются для нас дисциплинарной мерой, как бы карантином, защищающим нас, чтобы тоже не подпасть под суд канонов и опасность извержения».

Он рассказал, являются ли таинства, которые совершаются в Элладской Церкви благодатными.

«Этот разрыв не говорит об отсутствии благодати в таинствах греческих иерархов. Пока они согрешают, но не осуждены Собором, не лишены сана, их таинства, в том числе и хиротонии, ими совершенные, в истории будут признаны законными. А, значит, таковыми они являются сейчас и для нас с вами. В отличие от таинств ПЦУ, например, в которых прервана нить апостольского преемства. Такова каноническая система координат, действовавшая в Православной Церкви на протяжении ее истории. В этой системе координат всегда разрешались сложные вопросы исцеления раздора и покаянного возвращения в Церковь отпавших от нее: в сане или без сана. Именно в этой системе координат будут со временем расчищаться "Авгиевы конюшни", которые сейчас наворотил Фанар, смешивая праведное с грешным, законное с беззаконным», - подчеркнул архиерей.