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В Вашингтоне сегодня глава Православной Церкви Украины Епифаний (Думенко) встретится с госсекретарем США Майклом Помпео.

Фото: УНН

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

«09.30 (16.30 по киевскому времени). Госсекретарь Помпео встречается с предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием в Госдепартамент» - отмечается в документе.

В американском дипведомстве сообщили, что беседа пройдет в закрытом для прессы режиме.

Во вторник состоялась встреча Помпео с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополитом Иларионом.
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