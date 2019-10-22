Подконтрольный России Мировой суд Ялты 22 октября арестовал на 15 суток ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Об этом рассказал адвокат Алексей Ладин, сообщает Крым.Реалии.

Гайворонского обвинили в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях (Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с употреблением наркотических средств).

Российские силовики задержали Гайворонского 22 октября.

Евгений Гайворонский родился в Донецке, учился на журфаке местного вуза и занимался в городе журналистской деятельностью. В Ялте живет несколько лет. Работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации «Народное единство», активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение «референдума» о присоединении полуострова к России. Затем Гайворонский редактировал пророссийский «Евразийский журнал». На этой должности он хвалил президента России Владимира Путина во время просмотра его ежегодного послания, которое транслировалось на набережной Ялты.

Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда». После увольнения из нее стал сотрудничать с севастопольским изданием «Примечания», которое называют оппозиционным за критику местной власти.

Позже Гайворонский заявил, что изменил свою позицию по поводу аннексии полуострова, выразив надежду, что «Украина все же вернет Крым».

«Примечания» объявили, что​ прекратили сотрудничество с Евгением Гайворонским после его «проукраинских высказываний» и комментариев, которые «не отражают позицию редакции». Сам Гайворонский считает, что «Примечания» прекратили с ним сотрудничество из-за позиции по вопросу аннексии Крыма, критики в адрес президента России Владимира Путина и российской власти полуострова.