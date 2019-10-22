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В Верховной Раде продолжаются громкие скандалы. Очередной возник после публикации в сети фрагмента «рабочей» переписки между первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярославом Железняком (считается близким к главе Комитета Даниилу Гетьманцеву) и менеджером проектов ГО «Разом проти корупції», экспертом ГС «Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ» Михаилом Серебряковым, сообщает From-UA.

Последний является гражданским мужем дочери депутата Киевсовета Владимира Бондаренко, координатора ГО РПК Оксаны Величко. В 2018-2019 гг. Величко стала участницей громких коррупционных скандалов, связанных с 5 квартирами в Киеве и 12 элитными участками земли, законное происхождение которых она не смогла объяснить журналистам.

В профессиональных кругах семейная пара Серебряков-Величко считаются близкими к лобби оценщиков. Переписка между депутатом и «антикоррупционером» произошла 18 октября 2019 года во время заседания упомянутого Комитета. Был опубликован следующий фрагмент переписки:

«Михаил Серебряков: Кто эти 900 грн вообще придумал?

Ярослав Железняк: Не знаю. Кажется, ОП.

Михаил Серебряков: Это не связанные вещи пусть подают другой законопроект.

Ярослав Железняк: Да, понятно.

Михаил Серебряков: 9 млн. заслуга модуля, а не площадок.

Ярослав Железняк: Да я знаю. Я специально пока молчу.

Михаил Серебряков: Приплыли.

Ярослав Железняк: Ну нечего».

В опубликованном фрагменте переписки Серебряков возмущается, что в государственный бюджет будет поступать плата в 900 грн за каждую автоматизированную оценку недвижимости. Он требует от нардепа подать другой законопроект, чтобы плату за оценку вместо госбюджета получали оценщики. Железняк соглашается это сделать.

Нардеп Железняк, по-видимому, по примеру своего коллеги Вячеслава Медяника стал эдаким «решалой» в Комитете. Именно поэтому он ведет несколько рабочих групп. По последней информации из осведомленных источников, вскоре достоянием общественности могут стать детали коррупционной деятельности Ярослава Железняка и в Минэкономики.
ForUm

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