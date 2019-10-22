Во вторник, 22 октября, в Харькове на улице Пушкинской двое неизвестных обстреляли прохожих из травматического оружия, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 00:55 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. Злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.

В главке отметил, что злоумышленники применили неустановленное устройство, вероятно, пневматическое.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения злоумышленников.