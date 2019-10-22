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Вчера, 21 октября, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, сообщает пресс-служба ГПУ.

В департамент будут входить два управления (по два отдела в каждом управлении).

Деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в условиях вооруженного конфликта.
ForUm

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