Парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений впервые проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится 5 дней.

Об этом сообщил председатель комитета народный депутат Дмитрий Лубинец.

«Впервые в истории украинского парламента выездное заседание продлится 5 дней. Все это время Комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Зато побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в «серой» зоне», - заявил Лубинец.

По его словам, такой формат заседания даст возможность членам Комитета воочию увидеть все стороны жизни людей.

«Все члены Комитета воочию увидят условия жизни наших граждан, услышат об их проблемах из первых уст. Надеюсь, это поможет нам принимать правильные и эффективные решения, а главное - поможет сформировать системную и действенную государственную политику в отношении этого региона», - отметил нардеп.