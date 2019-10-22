С 28 октября в Украине ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября возможен мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 23 октября Украина попадает в зону деятельности антициклона Majla2 и поэтому в большинстве областей все, как всегда - без осадков, туманы. Температура воздуха + 16 + 21 градус.

Диденко также сообщила, что в Киеве среда будет с туманами, дожди маловероятны, температура воздуха 17 + 19 градусов.

«По предварительным прогнозам, чтобы неожиданно вас не застукало неприятными последствиями для здоровья и труб теплосети, с 28-го октября ожидается ощутимое похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег», – подытожила она.