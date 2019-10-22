Вице-президент комитета Ассоциации «Украина – ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел считает главу Офиса президента Украины Андрея Богдана опасным.

Такое мнение она высказала в интервью агентству Интерфакс-Украина, говоря о риске сворачивания реформ.

«То немногое хорошее, что было достигнуто при президенте Порошенко, пока не продвигается вперед, например, в реформе здравоохранения, что вызывает обеспокоенность. Это не соответствует ожиданиям Европы и Европейского парламента в отношении того, что Украина станет европейской страной с европейскими ценностями», – отметила Виола фон Крамон-Таубадел.

По ее мнению, в украинское здравоохранение возвращается лоббизм – и есть опасения, что «созданная Супрун прозрачная система оказалась в опасности, потому что старые элиты пытаются опять вернуться в министерство».

Евродепутата интересует, «не слишком ли доверяет президент Зеленский главе комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады» – Михаилу Радуцкому.

«Я сомневаюсь в целом в окружении президента Зеленского, в какой степени президент Зеленский правильно информирован. Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен», – заявила фон Крамон-Таубадел.

«Как украинцы, как мы, европейцы, можем доверять тому, кто присоединился к бывшему премьер-министру Азарову во время переговоров в России в конце ноября 2013 года? Тому, кто не чувствовал моральной необходимости уйти в отставку с правительственного поста в свете принятия «законов о диктатуре» в начале 2014 года, а затем со смертями Майдана?» – отметила она.

«Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Как может президент Зеленский построить новую Украину с профессионалами старого режима? Мистер Богдан опасен», – заявила фон Крамон-Таубадел.