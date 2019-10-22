21 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 9 обстрелов, «Север» - 8.

За минувшие сутки, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.