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В Свалявском районе Закарпатья пес спас жизнь мужчине, который потерял сознание в лесу.

Об этом сообщает пресс-служба облуправления ГосЧС.

В свой выходной главный специалист Савлявского районного отдела Управления ГосЧС Антон Тарасов вместе с дочерью и сыном решили пойти на «тихую охоту» в лесной массив вблизи села Дусино. Собирая грибы, в какой-то момент спасатель услышал пронзительный лай собаки и странный звук, который раздавался где-то неподалеку. Подойдя ближе, Антон увидел мужчину без сознания, который лежал на земле, а рядом с ним бегал и пронзительно завывал маленький песик.

Спасатель вызвал экстренную медицинскую помощь и коллег с 9 государственной пожарно-спасательной части Свалява, а дальше начал оказывать первую доврачебную помощь мужчине и сумел привести его в чувство.

Спасатели на носилках доставили пострадавшего к ближайшей автодороге. Там его уже ждали врачи экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавшего в Свалявскую райбольницу. Сейчас состояние мужчины стабильное.

В ГосЧС отметили, что все это время собака ни на секунду не покидал хозяина.
ForUm

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