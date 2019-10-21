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НАБУ не стало открывать уголовное производство относительно возможной государственной измены и препятствования журналистской деятельности со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте Единого судебного реестра, пишет 112 Украина.

Сообщается, что в Высший антикоррупционный суд поступила жалоба на бездействие НАБУ по невнесению в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовных правонарушениях по ст. 170, ст. 171, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 369, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса.

Суд просили обязать НАБУ расследовать заявление о совершении президентом возможного уголовного преступления. Но суд считает, что в указанном заявлении отсутствуют какие-либо фактические данные, свидетельствующие о совершении Зеленским служебного подлога, действий или бездействия, направленных на сокрытие преступления, на содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, свидетельствующих о государственной измене с его стороны, о злоупотреблении властью или служебным положением, о принятии предложения неправомерной выгоды, принятия обещания такой выгоды или получения неправомерной выгоды президентом, в том числе и о просьбе предоставить такую выгоду для себя или третьего лица, а также отсутствуют любые фактические данные о совершении им предложения неправомерной выгоды, ее обещания или предоставления такой выгоды другому должностному лицу.

Имя истца не сообщается.

 
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