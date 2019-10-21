также в разделеРелигия
В УПЦ заявили, что идеи, в которых интересы нации ставятся выше Бога и Церкви являются разрушительными 10
В Церкви опровергли информацию о протестах верующих УПЦ против инициатив Президента 12
В столичном Доме ученых 27 октября проведут фестиваль православной поэзии 12
Верующие из 10 городов поздравили столичную общину глухих с 15-летием 8
В Церкви сообщили, где узнать, какие поездки в Грецию благословляются 15
Епифаний в США заявил, что все украинские лавры будут принадлежать ПЦУ 22
Греческий богослов в письме к Предстоятелю Элладской Церкви осудил признание ПЦУ 10
Верующие Винниччины обратились к Президенту с просьбой вернуть захваченный храм 28
На Одещине верующие УПЦ отметили память святого Феодосия Балтского 13
В одесском монастыре произошел пожар 25
В РПЦ считают, что Элладская Церковь сильно зависит от Константинополя 17
На Афоне Варфоломея охраняют 100 полицейских и обученные собаки 31
В Нежине православные почтили чудотворный образ «О, Всепетая Мати» 10
В Луцке в день Собора местночтимых святых тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по улицам города 7
Митрополит Элладской Церкви заявил, что после признания ПЦУ ситуация ухудшилась 29
Митрополит Антоний считает, что томос не принес мира, а стал причиной раздора в мировом Православии 16
В Голосеевском монастыре Киева 30 октября ожидают более 100 тысяч верующих 34
В РПЦ заявили, что признание ПЦУ является главной целью закулисных сил 11

Ни на одной литургии, которую совершал Предстоятель Элладской Православной Церкви архиепископ Иероним, после Архиерейского Собора Элладской Церкви, не поминался в диптихах глава Православной Церкви Украины Епифаний.

Фото: РИА Новости

Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, сообщают «РИА Новости».

«Таким образом, последствия, предусмотренные заявлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 октября, могут наступить в том случае, если архиепископ Афинский сам приступит к поминовению имени главы ПЦУ или иным образом, например, посредством послания или сослужения, засвидетельствует признание неканонического общества (ПЦУ – ред.)» - сказал замглавы ОВЦС РПЦ.

Протоиерей Николай Балашов отметил, что в субботу в Салониках состоялась совместная литургия Патриарха Варфоломея и архиепископа Иеронима.

«Патриарх Варфоломей поминает митрополита Епифания при совершении каждой литургии. Если считать, что сослужение литургии с Патриархом Варфоломеем означает признание ПЦУ, требовалось бы прекратить общение со всеми Предстоятелями Поместных православных Церквей», - сказал протоиерей Николай Балашов.

Как сообщалось, Синод Русской Православной Церкви уполномочил Патриарха Кирилла не поминать Предстоятеля ЭПЦ архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает Православную Церковь Украины и ее главу Епифания Думенко, и станет молиться за него на службах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1138 грн.
38
Теги