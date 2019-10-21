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Элладская Православная Церковь не является полностью автокефальной, сильно зависит от Константинопольского патриархата, а половина епископата Элладской Церкви позиционирует себя как епископат Константинопольского патриархата.

Фото: РИА Новости

Об этом сказал глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире передачи «Церковь и мир», сообщают «РИА Новости».

«Элладская Православная Церковь не является полностью автокефальной, как например РПЦ, потому что у нее очень сильная зависимость от Константинопольского патриарха», - сказал митрополит Иларион.

Владыка Иларион напомнил о причинах, из-за которых Элладская Церковь попала в такое положение. Христианство в Греции существует с I века, но на протяжении многих веков Греция находилась под властью турок и «в XIX веке Греция освободилась от турецкого ига».

«После этого власти Греции провозгласили Греческую Церковь автокефальной, то есть самостоятельной, поскольку Константинопольский патриарх находился на территории Османской империи и воспринимался как союзник турецкого султана», - пояснил иерарх.
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