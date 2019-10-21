После предоставления Томоса Православной Церкви Украины осложнилась ситуация в мировом Православии.

Фото: Митрополит Анитоний

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии телеканалу «News One», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Иерарх отметил, что прошел год после предоставления Томоса ПЦУ, однако единство в украинском Православии так и не наступило.

Митрополит Антоний подчеркнул: УПЦ еще год назад предупреждала Константинопольского Патриарха Варфоломея о том, что «путь легализации ПЦУ не приведет к единству украинского народа, а только усилит раздор».

«Мы были правы, потому что опирались не на теорию, а знали ситуацию изнутри украинского общества и знали своих людей, потому что прихожане Украинской Православной Церкви верны каноническому устройству», – пояснил владыка.

Говоря о том, что произошло с теми, кто получил Томос, архиерей обратил внимание на то, что уже через незначительное время произошел раздор в самой ПЦУ.

«Произошло не восстановление канонического единства. Просто произошла легализация УАПЦ и УПЦ КП. Но прошло немного времени после принятия Томоса, и раздор совершился в самой этой структуре: Киевский патриархат вышел из этого объединения и начались между ними захваты храмов, мы видим, что между ними проходят судебные процессы в отношении движимого и недвижимого имущества. То есть, к сожалению, мы должны констатировать, что та задача, которую провозглашали, по крайней мере, публично, инициаторы Томоса, оказалась невыполненной, это просто фикция», – сказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что после предоставления Томоса осложнилась ситуация во всемирном Православии.

«Мы понимали, что ситуация будет только усугубляться, что это не приведет к церковному миру внутри самой Украины, но это является также причиной раздора во всемирном Православии. Единственно правильным шагом, только в начале этого процесса, было бы отозвать Томос, который является средоточием больших проблем. Но, к сожалению, наш голос не был услышан», – заключил владыка Антоний.