также в разделеРелигия
В Нежине православные почтили чудотворный образ «О, Всепетая Мати» 9
В Луцке в день Собора местночтимых святых тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по улицам города 7
Митрополит Элладской Церкви заявил, что после признания ПЦУ ситуация ухудшилась 23
В Голосеевском монастыре Киева 30 октября ожидают более 100 тысяч верующих 34
В РПЦ заявили, что признание ПЦУ является главной целью закулисных сил 11
На Ивано-Франковщине власть незаконно выселяет верующих УПЦ из храма 32
В Церкви сравнили аборты с языческими жертвоприношениями 8
В УПЦ считают, что РПЦ дала шанс Элладской Церкви «сохранить лицо» 30
ООН требует закрыть скандальный сайт «Миротворец», который призывал стрелять в «московских попов» 15
В Церкви рассказали о христианской альтернативе эвтаназии 28
Митрополит Элладской Церкви заявил, что ПЦУ канонически не существует 70
На Житомирщине ПЦУ набирает священников по объявлениям на улице 24
В УПЦ считают, что решение Собора ЭПЦ по "украинскому вопросу" может быть продиктовано Фанаром 30
В Элладской Церкви считают, что на Архиерейском Соборе произошел синодальный переворот 38
На Буковине собирают помощь для переселенцев, которые живут в Святогорской лавре 28
РПЦ не будет молиться за Предстоятеля Элладской Церкви, если он начнет поминать главу ПЦУ 17
РПЦ прекращает молитвенное и евхаристическое общение с представителями Элладской Церкви, которые признали ПЦУ – Синод 18
РПЦ: Патриарх Варфоломей блокирует любые переговорные инициативы по «украинскому вопросу» 24

После предоставления Томоса Православной Церкви Украины осложнилась ситуация в мировом Православии.

Фото: Митрополит Анитоний

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии телеканалу «News One», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Иерарх отметил, что прошел год после предоставления Томоса ПЦУ, однако единство в украинском Православии так и не наступило.

Митрополит Антоний подчеркнул: УПЦ еще год назад предупреждала Константинопольского Патриарха Варфоломея о том, что «путь легализации ПЦУ не приведет к единству украинского народа, а только усилит раздор».

«Мы были правы, потому что опирались не на теорию, а знали ситуацию изнутри украинского общества и знали своих людей, потому что прихожане Украинской Православной Церкви верны каноническому устройству», – пояснил владыка.

Говоря о том, что произошло с теми, кто получил Томос, архиерей обратил внимание на то, что уже через незначительное время произошел раздор в самой ПЦУ.

«Произошло не восстановление канонического единства. Просто произошла легализация УАПЦ и УПЦ КП. Но прошло немного времени после принятия Томоса, и раздор совершился в самой этой структуре: Киевский патриархат вышел из этого объединения и начались между ними захваты храмов, мы видим, что между ними проходят судебные процессы в отношении движимого и недвижимого имущества. То есть, к сожалению, мы должны констатировать, что та задача, которую провозглашали, по крайней мере, публично, инициаторы Томоса, оказалась невыполненной, это просто фикция», – сказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что после предоставления Томоса осложнилась ситуация во всемирном Православии.

«Мы понимали, что ситуация будет только усугубляться, что это не приведет к церковному миру внутри самой Украины, но это является также причиной раздора во всемирном Православии. Единственно правильным шагом, только в начале этого процесса, было бы отозвать Томос, который является средоточием больших проблем. Но, к сожалению, наш голос не был услышан», – заключил владыка Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2648 грн.
12
Теги