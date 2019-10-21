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Лидеры парламентских партий Северной Македонии согласовали дату досрочных выборов, к проведению которых 19 октября призвал премьер-министр Зоран Заев.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на македонский телеканал 24.

Лидеры главных политических партий страны провели встречу в воскресенье и договорились о проведении выборов 12 апреля - на восемь месяцев раньше, чем должны были состояться очередные парламентские выборы.

Заев также сообщил, что с 3 января в Северной Македонии действовать техническое правительство.

Эта дата выборов не помешает процессу ратификации протокола о вступлении страны в НАТО. Северная Македония, как ожидается, станет полноправным членом Альянса в начале декабря.

Напомним, саммит ЕС 17-18 октября не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией.

Франция, а также Дания и Нидерланды противятся открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Париж говорит, что перед Евросоюзом сейчас слишком много вызовов, чтобы позволить присоединение этих двух балканских государств. Среди вызовов – запланированный Brexit, усиление Китая, российская угроза и миграция. Франция хочет, чтобы Еврокомиссия глубоко реформировала способ ведения переговоров о присоединении.
ForUm

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