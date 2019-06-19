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Европейский Союз до конца года отложил начало переговоров о вступлении в сообщество Северной Македонии и Албании. Об этом Европейский совет заявил сегодня после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге, сообщает Радио Свобода.

В заключениях по итогам встречи говорится, что Евросовет вернется к этому вопросу не позднее октября 2019 года.

На фоне сопротивления некоторых членов ЕС, в частности Франции и Нидерландов, лидеры Северной Македонии и Албании заявили, что их страны реализовали реформы, которых требовал Брюссель.

В частности, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что задержка в переговорах о вступлении в ЕС может привести к отставке его правительства и приходу к власти в его стране антиевропейских сил.

В прошлом месяце Еврокомиссия рекомендовала ЕС как можно скорее начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией, поскольку они «осуществили реформы».
 
ForUm

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