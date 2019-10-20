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В столице Чили Сантьяго в ходе массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро, погибли три человека.

Как сообщает AFP, люди погибли в результате пожара в разграбленном протестующими супермаркете в воскресенье, 20 октября.

Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что два человека сгорели заживо, а еще один скончался в больнице.

Это первые зафиксированные смерти за два дня беспорядков в 7-миллионном Сантьяго, в ходе которых демонстранты подожгли автобусы, здания энергетической компании ENEL и Банка Чили, разгромили целый ряд станций метрополитена и вступили в столкновения с полицейскими.

Из-за массовых протестов в большинстве районов Сантьяго и окрестностях ввели комендантский час. Президент Чили объявил чрезвычайное положение в столице.

Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы. Цена выросла с 800 до 830 песо (на $0,042).
ForUm

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