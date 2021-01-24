В ночь на воскресенье, 24 января, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр явления находился в 1328 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас, в котором проживают около 117 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны.