Сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами — военная помощь США для Украины, вошел в Черное море.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель проекту ОО Майдан иностранных дел Андрей Клименко.
Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября оно прошло Гибралтарский пролив.
Патрульные катера Р190 Славянск и Р191 Старобельск закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20−21 октября.
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