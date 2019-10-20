Сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами — военная помощь США для Украины, вошел в Черное море.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель проекту ОО Майдан иностранных дел Андрей Клименко.

Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября оно прошло Гибралтарский пролив.

Патрульные катера Р190 Славянск и Р191 Старобельск закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20−21 октября.