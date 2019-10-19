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Руководителем политической партии «Объединение «Самопомощь» выбрали бывшего вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид.

Как сообщает пресс-служба «Самопомощи», такое решение принял двадцатый съезд партии, который состоялся 19 октября в Киеве. 127 делегатов проголосовали «за», трое воздержались.

По словам Сыроид, сейчас есть несколько ключевых вызовов, которые стоят перед ней и всей партией.

«Наша главная тактическая задача сейчас — найти слова и способы их донесения, чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая — вернуться в центр принятия решений в украинской политике», — подчеркнула она.

Сыроид возлагает большие надежды на будущие местные выборы.

«Идя на выборы, мы предложим стратегию развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ (объединенных территориальных громад — ред.)», — отметила она.

Бывший глава «Самопомощи», мэр Львова Андрей Садовый в дальнейшем останется рядовым членом партии.

«Я семь лет отдал руководству «Объединением «Самопомощь», и это одни из лучших лет моей жизни. И я остаюсь в партии, я буду активным членом «Самопомощи». Я думаю, принесу больше пользы, помогая вам. Мне важна победа каждого из вас», — отметил Андрей Садовый, выступая на съезде политсилы.
ForUm

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