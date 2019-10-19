Парламент Великобритании в субботу, 19 октября впервые за 37 лет проведет голосование в выходной день.

Об этом сообщает ВВС.

Во время голосования решится судьба сделки о Brexit, достигнутой премьер-министром Борисом Джонсоном и лидерами ЕС.

Заседание в палате общин начнется в 10:30 по Киеву.

Это первое заседание парламента в выходной день после вторжения в Фолклендские острова в 1982 году.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к членам парламента с призывом поддержать новое соглашение по Brexit, поскольку оно является лучшим исходом.

17 октября Великобритания и ЕС одобрили новое соглашение по Brexit. Новое соглашение все еще нуждается в одобрении парламента Великобритании и компетентных органов ЕС.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit должен состояться 31 октября.