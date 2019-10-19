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Сутки 18 октября в зоне проведения ООС прошли без потерь.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«В пятницу, 18 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем», - отметили в штабе.

Также сообщается, что за минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
ForUm

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