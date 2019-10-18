В ноябре Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предъявит российскому газовому монополисту «Газпрому» исковые требования на сумму 11 млрд долл. как компенсацию за возможное прекращение транзита газа через территорию нашей страны с 1 января 2020 года.



Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, комментируя заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что условием продления транзитного контракта с Украиной является отказ НАКа от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже, передает УНИАН.

«С другой стороны, хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться. И хорошо, что 1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита», - написал он.

Напомним, 28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску Нафтогаза по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые Газпром должен компенсировать Нафтогазу за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам Газпрома и Нафтогаза по контракту на поставку газа Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.

После этого Газпром отказался поставлять газ в Украину.

Нафтогаз расценил отказ Газпрома от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Все средства российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.