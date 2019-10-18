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В Ивано-Франковской области Украинская Православная Церковь продолжит бороться в суде против незаконного выселения из храма.

Фото: Pravlife.org

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Ивано-Франковской епархии, 15 октября состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Ивано-Франковского городского совета по делу об обязательствах Ивано-Франковской епархии УПЦ освободить и вернуть нежилые помещения, которые орендует община Спасо-Преображенского храма УПЦ.

По результатам рассмотрения дела судом было принято решение об удовлетворении требований, изложенных в жалобе городских властей.

Несмотря на то, что договор аренды нежилых помещений, который был заключен еще в 2006 году, предусматривает право Ивано-Франковской епархии УПЦ на пользование помещением до начала строительства нового дома, суд принял во внимание доводы городских властей  по поводу ограниченности сроков, на которые могут заключаться договоры аренды с разрешения исполкома и обязал верующих освободить арендованные нежилые помещения.

Как ранее сообщалось в СМИ, 30 июля Ивано-Франковский хозяйственный суд отказал исполкому горсовета в праве на расторжение договора, но Львовский апелляционный суд 15 октября удовлетворил требования городских властей и обязал общину Спасо-Преображенского храма УПЦ освободить помещения, на которых почти 30 лет действует храм и находится епархиальное управление.

Ивано-Франковская епархия Украинской Православной Церкви отметила, что «решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области, которое оспаривалось исполнительным комитетом, является законным и обоснованным, а потому в епархии воспользуются своим правом на кассационное обжалование».
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