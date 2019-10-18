Мониторинговая миссия ООН в Украине призывает депутатов Верховной Рады прекратить незаконную деятельность сайта «Миротворец».

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Украинские новости», об этом заявил заместитель председателя мониторинговой миссии ООН Бенджамин Моро.

«Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент - это сайт «Миротворец». Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы», - отметил дипломат.

Бенджамин Моро подчеркнул, что человека, который предстал перед судом касательно конфликта на Донбассе и чьи данные были опубликованы на «Миротворце», убили на лестничной площадке его дома в Мариуполе.

По словам дипломата, «те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несёт опасность для таких лиц».

Как сообщалось в СМИ, сайт «Миротворец» в разное время требовал выгнать Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия из Украины и вносит в свою базу епископат и священников УПЦ.

Со страниц скандального сайта «Миротворец» прозвучал призыв «стрелять, не задумываясь в московских попов», назвав при этом священников УПЦ «боевыми единицами российского агрессора с автоматом под рясами».

Дипломаты ООН заявили, что сайт «Миротворец» нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

В ответ на заявление дипломатов, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что «парламент не может участвовать в таких процессах - закрывать как информационные, так и другие сайты. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде».

Глава парламента призвал все украинские медиа и информационные ресурсы действовать в рамках законодательства.