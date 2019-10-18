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Мониторинговая миссия ООН в Украине призывает депутатов Верховной Рады прекратить незаконную деятельность сайта «Миротворец».

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Украинские новости», об этом заявил заместитель председателя мониторинговой миссии ООН Бенджамин Моро.

«Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент - это сайт «Миротворец». Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы», - отметил дипломат.

Бенджамин Моро подчеркнул, что человека, который предстал перед судом касательно конфликта на Донбассе и чьи данные были опубликованы на «Миротворце», убили на лестничной площадке его дома в Мариуполе.

По словам дипломата, «те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несёт опасность для таких лиц».

Как сообщалось в СМИ, сайт «Миротворец» в разное время требовал выгнать Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия из Украины и вносит в свою базу епископат и священников УПЦ.

Со страниц скандального сайта «Миротворец» прозвучал призыв «стрелять, не задумываясь в московских попов», назвав при этом священников УПЦ «боевыми единицами российского агрессора с автоматом под рясами».

Дипломаты ООН заявили, что сайт «Миротворец» нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

В ответ на заявление дипломатов, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что «парламент не может участвовать в таких процессах - закрывать как информационные, так и другие сайты. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде».

Глава парламента призвал все украинские медиа и информационные ресурсы действовать в рамках законодательства.

 
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