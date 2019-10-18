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В Верховной Раде продолжается практика регистрации значительного процента юридически некачественных законопроектов. Об этом свидетельствуют выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады (ГНЭУ), которые были проанализированы экспертами Комитета избирателей.

Так, ГНЭУ подготовило обобщающие выводы по 65 законопроектам, зарегистрированным в сентябре 2019 года, из которых 40 проектов законов (или 61%) было рекомендовано доработать, вернуть субъекту инициативы или вообще отклонить.

Чаще всего причинами для критики законопроектов была их юридическая некорректность и противоречие уже существующим законодательным актам.

Так, ГНЭУ было рекомендовано вернуть на доработку проекты законов №№ 1175-3, 1208-1, 1231, 1233, 2002, 2023, 2045, 2045-1, 2051, 2066, 2110, 2110-1, 2115, 2116, 2116- 1, 2143, 2143-1, 2143-2, 2143-3, 2164, 2189. По проектам законов №№ 1008-1, 1029-1, 1031-1, 1035-1, 1035-2, 1036-1, 1040 1, 1042-1, 2042, 2144 также указано, что они нуждаются в доработке. Проекты законов №№ 1175-1, 2015, 2063, 2077, по мнению ГНЭУ, целесообразно отклонить.

Среди прочего ГНЭУ было рекомендовано доработать проект закона №2143 «О внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве». В заключении ГНЭУ указано, что законопроект потребует дополнительных расходов из бюджета, хотя в документе соответствующие расчеты не представлены. Также осуществление реформы потребует времени, что опять же не предусмотрено проектом, которым предлагается вступление в силу положений со дня опубликования. Кроме этого, высказаны существенные замечания к содержательной части документа (в частности, по проверке КГГА актов органов и должностных лиц местного самоуправления на предмет «их соответствия общественным интересам территориальной общины»).

Также, к примеру, ГНЭУ было рекомендовано вернуть разработчику проект закона №1152-1 (автор - Бакумов А. С., «Слуга народа»), которым предлагается усилить ответственность за фальсификацию лекарственных средств. В частности, путем наказания виновных лиц исключительно в виде пожизненного лишения свободы. Однако, по мнению ГНЭУ, «введение безальтернативных санкций противоречит основополагающим положением Уголовного Кодекса».

Кроме того, было рекомендовано доработать проект закона №2051 (автор - Дмитрий Шпенов, внефракционный), который направлен на уменьшение количества пластиковых пакетов в гражданском обороте. В своем заключении эксперты ГНЭУ отметили, что «законопроект состоит только из 5 статей, в одной из которых определяются термины, используемые в законе, два с половиной имеют отсылочный характер, и только в одной статье вопросы правового регулирования использования пластиковых пакетов решаются непосредственно».
ForUm

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