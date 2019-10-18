Протопресвитер Николай Саввопулос, бывший представитель Элладской Православной Церкви в Евросоюзе, считает, что на последнем Архиерейском Соборе произошел синодальный переворот.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, священник Элладской Церкви рассказал в интервью греческому изданию «Ромфея» о том, что происходило во время Собора.

По его словам, на Соборе не было голосования, а его организаторы просто объявили о решении «признать псевдо-автокефалию без голосования, которое было просто необходимо провести по такому серьезному вопросу».

Протопресвитер Николай Саввопулос утверждает, что «они ложно объявили, что якобы приняли решение признать "автокефалию"», в то время как «у них было все готово, чтобы с неимоверной скоростью отправить Епифанию поздравительное письмо, и уже пришла благодарственная телеграмма от Константинопольского патриарха по поводу "исторического решения"».

«Даже самый последний грек, следящий за украинским вопросом, понял, что речь идет о Синодальном перевороте. И несомненно, что за это великое "историческое решение" Церковь дорого заплатит разрушением своего единства», - считает священник.

По словам представителя ЭПЦ, «группа иерархов, сторонников ПЦУ, кричат ​​на всех тонах, что приняли решение касательно привилегии Патриарха предоставлять автокефалию. Также они говорят, что якобы Постоянный Священный Синод дал Архиепископу право самостоятельно решать такие важные церковные вопросы. В свою очередь, архиепископ очень мудро заявил, что он не может взять на себя такую ​​ответственность. Но они настаивают на своем, не принимая во внимание Устав, и продолжая ту же песню и на Соборе. Такая ситуация привела к тому, что Предстоятель признался, что не знает, поедет ли он в Салоники, и что они серьёзно впутали его во все это».

«Некоторые иерархи попали в ловушку, поскольку их удалось убедить. И когда группа сторонников ПЦУ обнаружила, что большинство неохотно приняло решение, и когда они поняли, что собирают лишь небольшое меньшинство Архиерейского Собора, они отменили любое голосование и обнародовали все эти решения. Вот так, просто», - утверждает протопресвитер Николай Саввопулос.

Именно поэтому, «мы считаем, что на Архиерейском Соборе небольшая группа иерархов совершила Синодальный переворот за счет Архиепископа», - подытожил священник.