Протопресвитер Николай Саввопулос, бывший представитель Элладской Православной Церкви в Евросоюзе, считает, что на последнем Архиерейском Соборе произошел синодальный переворот.
Фото: из открытых источников
Как сообщает Центр информации УПЦ, священник Элладской Церкви рассказал в интервью греческому изданию «Ромфея» о том, что происходило во время Собора.
По его словам, на Соборе не было голосования, а его организаторы просто объявили о решении «признать псевдо-автокефалию без голосования, которое было просто необходимо провести по такому серьезному вопросу».
Протопресвитер Николай Саввопулос утверждает, что «они ложно объявили, что якобы приняли решение признать "автокефалию"», в то время как «у них было все готово, чтобы с неимоверной скоростью отправить Епифанию поздравительное письмо, и уже пришла благодарственная телеграмма от Константинопольского патриарха по поводу "исторического решения"».
«Даже самый последний грек, следящий за украинским вопросом, понял, что речь идет о Синодальном перевороте. И несомненно, что за это великое "историческое решение" Церковь дорого заплатит разрушением своего единства», - считает священник.
По словам представителя ЭПЦ, «группа иерархов, сторонников ПЦУ, кричат на всех тонах, что приняли решение касательно привилегии Патриарха предоставлять автокефалию. Также они говорят, что якобы Постоянный Священный Синод дал Архиепископу право самостоятельно решать такие важные церковные вопросы. В свою очередь, архиепископ очень мудро заявил, что он не может взять на себя такую ответственность. Но они настаивают на своем, не принимая во внимание Устав, и продолжая ту же песню и на Соборе. Такая ситуация привела к тому, что Предстоятель признался, что не знает, поедет ли он в Салоники, и что они серьёзно впутали его во все это».
«Некоторые иерархи попали в ловушку, поскольку их удалось убедить. И когда группа сторонников ПЦУ обнаружила, что большинство неохотно приняло решение, и когда они поняли, что собирают лишь небольшое меньшинство Архиерейского Собора, они отменили любое голосование и обнародовали все эти решения. Вот так, просто», - утверждает протопресвитер Николай Саввопулос.
Именно поэтому, «мы считаем, что на Архиерейском Соборе небольшая группа иерархов совершила Синодальный переворот за счет Архиепископа», - подытожил священник.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время