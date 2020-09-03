Митрополит Эдесский Иоиль объяснил, что православные святыни не могут передавать никакие болезни.
Фото: Ромфеа
Об этом иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Иоиль рассказал во время своей проповеди, сообщает «Romfea».
«В храме здоровье, а не болезни. Вы можете заразиться вирусом снаружи, а не внутри храма», – сказал митрополит.
В своем обращении владыка подчеркнул, что мощи, иконы и облачения святых имеют благодать Божию, поэтому не передают никаких болезней.
Митрополит Иоиль сослался на таинство Евхаристии, объяснив, что когда происходит преложение Даров, никакая болезнь не может подступить.
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