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Бог является источником счастья и Подателем жизни.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе программы «Слово Предстоятеля», опубликованном на официальной странице телеканала «Интер» в Фейсбук.

«Каждой человеческой душе Бог подарил веру. Человек должен вверять себя Богу, потому что Бог является источником и Подателем жизни. Мы, с Божией силой, живем, существуем и движемся. Бог является источником нашего счастья», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он отметил, что Бог может забрать жизнь и, если хочет, возвратить ее.

«Бог есть начальник жизни и смерти. Бог является источником жизни. Бог дает жизнь человеку и когда хочет - забирает ее у человека. Если хочет, Он снова возвращает ее человеку, потому что Бог есть начальник жизни», - подчеркнул он.

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет в субботу, 20 октября в 06.00, на телеканале «Интер».
ForUm

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