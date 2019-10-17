Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл созвал чрезвычайное заседание синода в связи с решением Элладской православной церкви (ЭПЦ) о признании за патриархом Константинопольским Варфоломеем права на предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает ТАСС.

«Тема [действий Константинопольского патриархата и других церквей, связанных с признанием раскольнической группировки в Украине] затрагивает саму суть межцерковных отношений, и негативное развитие этой темы может разрушить всеправославное единство. Поэтому с полной ответственностью за сохранение всеправославного единства и с полной ответственностью перед нашими верующими людьми, перед нашим духовенством, епископатом, мы должны будем сегодня принять решения по тем вопросам, о которых я сказал», - заявил он.

Ранее заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил, что Священный синод РПЦ обсудит на заседании в четверг решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) о признании за патриархом Константинопольским Варфоломеем права на предоставление автокефалии ПЦУ.

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ, за которой РПЦ не признает статуса канонической церкви. ПЦУ получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру канонической. Решение патриарха Константинопольского Варфоломея о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.