Внеочередной собор иерархов Православной церкви Эллады признал Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
Об этом сообщил BBC.
Официальное объявление Священного синода церкви Греции ожидается в ближайшее время.
Церковь Эллады стала первой после Вселенского патриархата, которая предоставила автокефалию ПЦУ, среди поместных православных церквей мира, признала независимую ПЦУ и вступила с ней в межцерковное общение.
Решение в Афинах должно открыть путь для более активного признания независимой Православной церкви Украины мировым православием. Также это может способствовать переходу к автокефальной церкви от Украинской православной церкви Московского патриархата.
Митрополит Епифаний поблагодарил Синода церкви Греции и выразил надежду, что в ближайшее время посетит Афины.
«Верю, что в скором будущем буду иметь радость посетить близки моему сердцу Афины и лично передать наши чувства любви и уважения Блаженнейшему Архиепископу Иерониму, братьям иерархам и всей полноте Церкви Греции», — написал митрополит в Facebook.
Напомним, в УПЦ рассказали об отношениях с новой властью.
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