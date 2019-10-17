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Укрепление национальной валюты способствовало уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета на котором рассматривался проект государственного бюджета на 2020 год, сообщает пресс-служба СП.

«Укрепление гривни имеет две стороны медали. Позитив - за 8 месяцев этого года общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 101,3 млрд грн. Укрепление гривны привело к уменьшению долга на 144,3 млрд грн при превышении заимствований над погашением долга на 43 млрд гривен», - сказал Пацкан.

При этом он отметил, что в государственный бюджет на 2019 год был заложен валютный курс, который существенно отличается от того, который есть сегодня. Это, по словам Пацкана, привело к значительному недополучению доходов. «К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за 9 месяцев этого года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривни привело к недополучению 20,7 млрд грн доходов государственного бюджета. И это не удивительно. Ведь 40% объема доходов государственного бюджета ведется с использованием курса гривни к доллару США или евро», - сказал председатель Счетной палаты.

Пацкан также отметил, что в проект государственного бюджета на 2020 год заложен средний обменный курс гривны к доллару США и евро на уровне прогноза на этот год - 28,2 и 31,9 грн за доллар и евро соответственно. «Но эти показатели значительно отличаются от сегодняшних. Поэтому, считаю, без просмотра не обойтись. Иначе, не исключаю, мы снова столкнемся с проблемами», - подчеркнул он.
ForUm

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