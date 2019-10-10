Бизнесменов Игоря Фурмана и Льва Парнаса арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона. Они связаны с личным адвокатом президента США Руди Джулиани, сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

Фурман и Парнас связаны с попытками окружения действующего президента США «накопать грязи» на потенциального кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байдена. Ожидается, что бизнесмены предстанут перед судом в Вирджинии в ближайшее время.



CNN сообщает, что их обвиняют в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Парнас помогал Джулиани с делами в Украине. Он знакомил его с действующими и бывшими чиновниками в 2018 году.

Однако, американских правоохранителей беспокоит то, что они пожертвовали сотни тысяч долларов комитету политических действий, связанном с Трампом. Такие комитеты в США – это организации, которые собирают пожертвования для финансирования кампаний определенных политиков или таких, которые нацелены против них.

Напомним, ранее Associated Press со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что американские бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Флориды Гарри Сарджент III хотели сместить главу правления Нафтогаза Андрея Коболева.