также в разделеОбщество
Панама закрыла дело против Порошенко, начатое по заявлению Портнова 7
Назначен новый руководитель Украэроруха 10
Задолжал бюджету 215 тыс. пиарщика Дениса Иванова разыскивает МВД Украины 13
Известного российского пропагандиста пустили в Украину 23
АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 миллиона 16
Рейтинг лучших увлажнителей воздуха 37
ОБСЕ: Боевики в ОРДЛО проводят перепись населения 46
Журналист пожаловался в суд на следователя по делу Мендель 27
ГПУ открыла три новых дела по хищениям в «оборонке» 23
На киевском вокзале пытались ограбить Руслану Пысанку 38
15 октября. Картина дня 26
На Житомирщине военного медика задержали за взятку от призывника 20
Крымской судье, признавшей имущество Минобороны собственностью РФ, вынесли приговор 46
«Бабье лето» побило уже два температурных рекорда в Киеве 27
ТКГ не смогла договориться о новом графике разведения сил на Донбассе 28
Житель Полтавщины получил 12 лет тюрьмы за шпионаж для ФСБ 20
Верховный суд РФ оставил в силе приговор «украинским диверсантам» 25
Бывший министр обороны Кузьмук уволен с военный службы 68

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка лишил бывшего генпрокурора и прокурора Генпрокуратуры Юрия Луценко премии за сентябрь.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

«В связи с применением к Луценко Ю.В. дисциплинарного взыскания, премия за сентябрь ему не выплачивалась», - говорится в ответе.

Сообщается, что размер начисленной зарплаты Луценко за предыдущий месяц (сентябрь) составил 43 758 гривен.

Напомним, 19 сентября Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко.

9 сентября Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора. После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2705 грн.
36
Теги