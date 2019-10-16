Генеральный прокурор Руслан Рябошапка лишил бывшего генпрокурора и прокурора Генпрокуратуры Юрия Луценко премии за сентябрь.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

«В связи с применением к Луценко Ю.В. дисциплинарного взыскания, премия за сентябрь ему не выплачивалась», - говорится в ответе.

Сообщается, что размер начисленной зарплаты Луценко за предыдущий месяц (сентябрь) составил 43 758 гривен.

Напомним, 19 сентября Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко.

9 сентября Рябошапка уволил Луценко с должности прокурора. После своего увольнения Луценко получил 120 тысяч гривен зарплаты. Оклад составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты и премии.