На киевском железнодорожном вокзале группа злоумышленников пыталась ограбить известную украинскую актрису Руслану Писанку. Об этом она сообщила в Facebook.

«Ромы, не позорьте нацию! Сегодня в 6:45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту», - написала Писанка.

По словам актрисы, после падения из сумки, которая была открыта, выпало все, но воры ничего не забрали.