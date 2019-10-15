Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит на сегодняшний день путей для перезагрузки Конституционного суда.

Об этом спикер сказал на брифинге, комментируя ситуацию с восстановлением в должности судьи и председателя Конституционного суда Станислава Шевчука, сообщает Укринформ.

«Думаю, что сейчас это невозможно, поскольку было решение суда и он (Шевчук. - Ред.) был восстановлен на работе, а проведение каких-либо действий с избранием нового Конституционного суда невозможны. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события», - подчеркнул Разумков.

Напомним, 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.