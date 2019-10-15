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Сборная Украины может оказаться в первой корзине при жеребьевке группового этапа чемпионата Европы-2020, сообщает УНИАН.

В первую корзину, согласно регламенту, попадут шесть лучших команд из тех, которые займут первые места в отборочном турнире. В группах, в которых играет по шесть команд, результаты первых мест против команд, которые финишируются последними, не учитываются.

На данный момент у сборной Украины - лучший результат, среди команд, которые идут на первом месте в своих группах (19 очков). 

Для того, чтобы на сто процентов гарантировать себе место в первой корзине, украинцам в заключительном туре нужно сыграть вничью против сборной Сербии. Матч Сербия - Украина пройдет в Белграде 17 ноября.
Напомним, 14 октября на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялся матч отбора на Евро-2020, в котором сборная Украины принимала Португалию. Команда Андрея Шевченко одержала победу со счетом 2:1.
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