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Принцип светскости демократического государства не предполагает, что в нем должны отрицаться христианские нравственные и духовные ценности.

Фото: foto.patriarchia.ru

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви во время встречи с главой Совета кантонов Швейцарской Конфедерации Жаном-Рене Фурнье, 14 октября, сообщает mospat.ru.

«Мы глубоко убеждены в том, что демократическое устройство государства необязательно должно сопровождаться тотальной секуляризацией и вытеснением христианских, религиозных ценностей из жизни общества», – подчеркнул Предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл выразил тревогу по поводу того, что религиозные, традиционные ценности зачастую вытесняются из жизни общества.

«Самое главное – сохранение тех нравственных ценностей, без которых жизнь человека подвергается большой опасности», – рассказал он.

Глава Совета кантонов Швейцарии также поддержал мнение Патриарха Кирилла, что принцип светскости государства не предполагает отрицания религиозных, христианских ценностей.

Коснувшись тем, которые беспокоят православных верующих и христиан Запада, он упомянул, в частности, о церковной ситуации в Украине и отметил, что она вызывает боль у верующих Православной Церкви, а также поделился озабоченностью в связи с наблюдаемыми ныне в западных странах равнодушием и безразличием к вопросам веры и религиозных ценностей.

По его мнению, общее свидетельство христиан о том, что христианские ценности универсальны и не могут устареть, способно найти отклик в современном обществе.
ForUm

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