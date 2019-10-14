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Быть милосердным и всепрощающим — не слабость, быть рабом своих страстей — вот, что унизительно.

Фото: УПЦ

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в воскресной проповеди 13 октября, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

В сложных жизненных ситуациях Предстоятель призвал, следовать Евангельским словам Спасителя «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы» (Лк. 6: 31-37).

«Когда мы не знаем, как поступить, тогда нужно поставить себя на место своего обидчика или человека, с которым мы имеем конфликт и спросить себя: “Как бы я хотел, чтобы он со мной поступил, если бы был на его месте?”, — отметил Архипастырь. — И внутри у нас будет такой примерно ответ: “хорошо бы, чтобы он меня понял, не был ко мне строгим, чтобы был милосердным и, если возможно, простил”. Это и есть ответ, как мы должны поступить с тем, кто нас обидел».

При этом Блаженнейший владыка подчеркнул: несмотря на то, что часто люди принимают такую ​​позицию за слабость — на самом деле это совершенно не так.

И сравнил человека так поступающего с маленьким ребенком, которого никто не решается обидеть, поскольку «Бог Своею благодатью охраняет его».

«И тот человек, который пытается стать, как ребенок перед Богом, ребенком по незлобию, того человека Бог оберегает… — продолжил Его Блаженство. — Если кто-то смеется над ним, то тот над собою смеется. Потому что с этим человеком Бог, а человек, который смеется, живет в страстях. Вот это унизительно для человека — жить в страстях. Ведь он слушает свои страсти, а не Бога».

По слову Митрополита Онуфрия, сама жизнь по заповедям Божьим приближает человека к своему Создателю и делает его похожим на Бога — сильным, добрым и любящим.

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, пытаться жить по закону Божьему, по тем правилам, которые Бог дал человеку — это самые совершенные, самые нужные для нас правила и законы», — пожелал он.
ForUm

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