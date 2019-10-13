За прошедшие сутки, 12 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, противник специально обстрелял населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 17 обстрелов:

шесть раз вблизи Водяного - из миномета калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новогнатовки - со станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса;

дважды неподалеку Тарамчука - со станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика и Широкино - со станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки, Богдановки и Славного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов:

дважды вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза в районе Золотого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Майорска и Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один - боевую травму.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение этого периода в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было.