По мнению автора материала, назвав последние акции, направленные против подписания «формулы Штайнмайера», проплаченными, Андрей Богдан стал «раздражителем для активистов».
Таким образом он (Богдан - прим.ред.), будучи официальным лицом Офиса президента, связал свое мнение с мнением президента. А его заметка, мягко говоря, представляет собой не столько факт, наталкивающий на размышления, сколько раздражитель для активистов», - отмечает Антипов.
«Были ли на Майдане люди в минувшее воскресенье пришедшие на вече за деньги? Логично, что были. Ведь помимо простых киевлян, на этом собрании присутствовали политические силы, партии и так далее. А им всегда нужна массовка. Но, одно дело массовка для партий и организаций, которая не составляет и десятой части от пришедших на Майдан, а совсем другое - бросать вызов большинству присутствующих. И этот вызов Богдана не столько подставил его самого, сколько президента, на которого проецируется токсичность самого Богдана», - добавляет автор статьи.
По словам журналиста, на сегодняшний день руководитель Офиса президента уже успел внести серьезный разлад между президентом и СМИ.
«Хотя, генератором этого разлада был именно Богдан, как мы можем видеть, негативное отношение журналистов концентрируется и на президенте. И с учетом уже имеющего место конфликта, нормализация этих отношение и завоевание лояльности журналистов президенту будет стоить больших усилий. Если, конечно же, эти усилия не будут пущены по ветру очередным фейлом тех или иных сотрудников «офиса», - отмечает автор материала.
По мнению Сергея Антипова, увлекшись баталиями с политическими оппонентами Владимира Зеленского, Андрей Богдан уже явно не оценивает ситуацию трезво и рассудительно.
«Заполучая в список своих врагов СМИ, активистов и общественность, он создает большую головную боль не столько себе, сколько тому, кого, согласно своим функциональным обязанностям, должен от этой самой головной боли оберегать», - добавляет журналист.
«Теперь же, Андрею Богдану следует не вставать в позу, а извлечь урок из уже совершенных ошибок. Минимизировать раздражение вызванное заметкой про оплату участия на вече и пойти на доверительный контакт с общественностью. В том числе и с целью максимально полного разъяснения всех аспектов формулы Штайнмайера. В противном случае у президента Украины в, и без того, не простой внешнеполитической ситуации появится серьезная внутренняя проблема, в виде более активного и более массового протеста, спровоцированного его офисом», - резюмировал автор статьи.
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