В зоне боевых действий на Донбассе 11 октября боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Так, обстрелы со стороны боевиков фиксировали вблизи Водяного, Талаковки, Славного Новотроицкого, Новолуганского и Южного.
Обстрелов в районе Золотого и Петровского, где планируется разведение войск, не было.
Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Обстрелы происходили вблизи Водяного, Талаковки, Славного, Новотроицкого, Новолуганского, Пищевика и неподалеку Новогнатовки.
Вследствие обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.
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