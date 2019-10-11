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Восстановленный в должности судьи и председателя Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что решение Окружного административного суда Киева должно быть немедленно исполнено, сообщает Укринформ.

«Оно (решение суда. - Ред.) в этой категории дел подлежит немедленному исполнению. Конституционный суд должен немедленно восстановить меня в должности как председателя, так и судьи, потому что с должности главы меня не увольняли. Меня увольняли с должности судьи по надуманным основаниям», - сказал он.

На вопрос, будет ли он просить выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, Шевчук ответил: «Я в своем иске в суд не ставил этот вопрос. Надо посмотреть в действующем законодательстве, как это надо делать».

Он также отказался ответить на вопрос, когда планирует пойти на свое место работы, в Конституционный суд.

Напомним, 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука. 
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