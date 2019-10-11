Центр информации Украинской Православной Церкви на своих официальных страницах в Facebook и в Instagram объявил фотоконкурс к празднику Покрова Пресвятой Богородицы #моя_осінь_з_УПЦ.

Фото: Центр информации УПЦ

«Приглашаем принять участие в фотоконкурсе, показать красоту православной жизни, поделиться осенними фотографиями и получить памятные подарки», - отметили организаторы.

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать свое авторское фото на собственной странице в Facebook или в Instagram (на фотографиях должна присутствовать церковная тематика и время года - осень: жизнь прихода, церковная архитектура, природа и т.д.); отметить на вашем фото официальную страницу Центра информации УПЦ; поставить хештег #моя_осінь_з_УПЦ.

Детально условия конкурса описаны на официальных страницах Центра информации УПЦ в Facebook и в Instagram.

Победителей определят сами пользователи соцсетей – фото, которые наберут наибольшее количество лайков.

Конкурс продлится с 11 по 21 октября. Победители получат памятные подарки.