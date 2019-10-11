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Министерство социальной политики Украины предлагает «отвязать» большинство социальных выплат от прожиточного минимума. Об этом заявила министр Юлия Соколовская, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Инициатива предусматривает «отвязку» более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей прожиточного минимума. При этом пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, «привязанными» к ПМ. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии бюджета», - заявила министр.

По словам Соколовской, такая реформа («отвязка» от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий. Для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится. «В то же время, - подчеркнула министр, - это позволит нам реально помочь семьям - чтобы они жили не ниже уровня бедности. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной - для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться». 

Данная инициатива была представлена ​​для обсуждения на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 11 октября.
ForUm

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